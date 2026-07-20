Eric Roussel prend la direction financière de Claranova

L'éditeur de logiciels SaaS (Software as a Service) Claranova annonce la nomination d'Eric Roussel au poste de directeur financier du groupe, à compter de ce jour. Il rejoint le comité exécutif et succède à Antonio Adornato, directeur financier par intérim.

Éric Roussel dispose de plus de vingt ans d'expérience financière internationale, dont 14 ans chez Ernst & Young, à Paris et à New York, puis 7 ans en tant que directeur financier de Mega International, éditeur de logiciels SaaS, où il a orchestré deux refinancements et une transformation organisationnelle.



"Son expérience de directeur financier dans l'univers du logiciel SaaS, son expertise reconnue en refinancement et en opérations de croissance, ainsi que sa capacité à structurer une fonction finance, seront des atouts précieux pour Claranova", commente le directeur général de Claranova, Eric Gareau.



"Rejoindre Claranova est une opportunité particulièrement stimulante : celle de contribuer au développement d'un éditeur SaaS innovant, bénéficiant d'un modèle économique solide fondé sur des revenus récurrents et engagé dans une accélération ambitieuse sur le B2B", déclare de son côté Éric Roussel.