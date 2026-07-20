Eric Roussel prend la direction financière de Claranova
L'éditeur de logiciels SaaS (Software as a Service) Claranova annonce la nomination d'Eric Roussel au poste de directeur financier du groupe, à compter de ce jour. Il rejoint le comité exécutif et succède à Antonio Adornato, directeur financier par intérim.
Éric Roussel dispose de plus de vingt ans d'expérience financière internationale, dont 14 ans chez Ernst & Young, à Paris et à New York, puis 7 ans en tant que directeur financier de Mega International, éditeur de logiciels SaaS, où il a orchestré deux refinancements et une transformation organisationnelle.
"Son expérience de directeur financier dans l'univers du logiciel SaaS, son expertise reconnue en refinancement et en opérations de croissance, ainsi que sa capacité à structurer une fonction finance, seront des atouts précieux pour Claranova", commente le directeur général de Claranova, Eric Gareau.
"Rejoindre Claranova est une opportunité particulièrement stimulante : celle de contribuer au développement d'un éditeur SaaS innovant, bénéficiant d'un modèle économique solide fondé sur des revenus récurrents et engagé dans une accélération ambitieuse sur le B2B", déclare de son côté Éric Roussel.
Claranova SE est un acteur incontournable dans l'édition de logiciels sur les segments de la Sécurité, du PDF et de la Photo. A travers ses produits et ses solutions commercialisés dans plus de 160 pays, le groupe vise à « Transformer l'innovation technologique en solutions centrées sur l'utilisateur ». Capitalisant sur son expertise en marketing digital, l'IA et l'analyse des données de plus de 40 millions de clients actifs dans le monde, Claranova SE développe des solutions technologiques disponibles sur internet, mobile et tablette, à destination d'une large clientèle de particuliers et de professionnels.
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
-
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
-
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
-
ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.