Ericsson a signé un partenariat stratégique avec Vodafone

Ericsson et Vodafone ont annoncé un partenariat stratégique de cinq ans visant à moderniser l'empreinte réseau de Vodafone en utilisant les solutions de réseau programmables hautes performances d'Ericsson.



Ericsson sera le seul fournisseur de RAN de Vodafone en Irlande, aux Pays-Bas et au Portugal, ainsi qu'un fournisseur majeur en Allemagne, en Roumanie et en Égypte.



Dans le cadre de ce partenariat, Vodafone déploiera les radios Massive MIMO et les solutions de calcul RAN de pointe et compatibles avec l'Open RAN d'Ericsson, ainsi que les capacités logicielles RAN avancées 5G à grande échelle sur ses réseaux.



Patrick Johansson, vice-président senior d'Ericsson et responsable de la zone de marché Europe, Moyen-Orient et Afrique, a déclaré : ' En proposant des solutions innovantes et basées sur la performance dans les segments des consommateurs et des entreprises, nous ouvrons de nouvelles opportunités pour la monétisation des services et stimulons la prochaine vague d'innovation dans le domaine des télécommunications'.