Ericsson accompagne le déploiement du réseau 5G autonome de Three Sweden

L'opérateur de télécommunications suédois Three Sweden franchit une étape technologique majeure en lançant son réseau 5G Standalone, une infrastructure autonome intégralement supportée par les solutions matérielles et logicielles d'Ericsson.

L'opérateur Three Sweden a officialisé le lancement commercial de son réseau 5G autonome, devenant le premier acteur en Suède à proposer cette technologie. Contrairement aux réseaux hybrides, cette architecture s'appuie sur un Réseau d'Accès Radio (RAN) et un coeur de réseau natif dans le nuage fournis par Ericsson.



Cette infrastructure permet d'offrir une latence réduite et une capacité accrue, ciblant prioritairement les zones urbaines et le marché de l'Accès Sans Fil Fixe (FWA), une alternative au câble pour le haut débit domestique et professionnel. Pour les entreprises, le recours au "network slicing" ou découpage de réseau permet de garantir une qualité de service personnalisée pour les opérations critiques.



Ce réseau permet de "créer des solutions de connectivité sur mesure pour répondre aux besoins diversifiés des entreprises et des particuliers suédois", a commenté Rajib Eklund, directeur technique et de l'information de Three Sweden. En plus des gains de productivité, cette technologie améliore l'efficacité énergétique par gigaoctet transporté.



Ce matin, le titre recule d'environ 1,3% à la Bourse de Stockholm.