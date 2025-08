Ericsson, AT&T et 1Finity réussissent un appel Open RAN avec radios tierces

Publié le 05/08/2025 à 17:44 Zonebourse.com Partager

Ericsson annonce, en partenariat avec AT&T et 1Finity (filiale de Fujitsu), la réussite du premier appel de données en environnement Open RAN (Open Radio Access Network) intégrant des radios tierces, réalisé dans les laboratoires d'AT&T.



Ce jalon technique repose sur l'utilisation conjointe du processeur RAN 6672 d'Ericsson et des radios de 1Finity, illustrant la capacité à faire fonctionner ensemble des équipements de différents fournisseurs via des interfaces ouvertes et normalisées.



Cette démonstration valide concrètement les objectifs du modèle Open RAN , qui vise à rendre les réseaux mobiles plus flexibles, interopérables et ouverts, en opposition aux architectures propriétaires traditionnelles. Le recours à des composants interchangeables permet aux opérateurs de diversifier leurs fournisseurs, d'optimiser les coûts et d'accélérer l'innovation technologique.



Selon Johan Hultell, responsable de la ligne de produits Cloud et RAN 5G chez Ericsson, cette réussite 'souligne le rôle essentiel de la collaboration dans l'écosystème Open RAN et démontre l'engagement d'Ericsson à faire progresser les réseaux programmables à l'échelle industrielle'.



Le projet marque une étape clé dans la stratégie du groupe visant à construire des réseaux mobiles plus ouverts et évolutifs.