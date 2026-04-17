Ericsson boudé pour sa publication décevante, et malgré des rachats d'actions

Après un décrochage de l'ordre de 4% en tout début de séance, Ericsson tente de réduire ses pertes mais affiche encore un recul de 1,5% en milieu de matinée : l'équipementier télécoms scandinave a dévoilé une publication trimestrielle globalement décevante, et l'annonce d'un important programme de rachat d'actions ne suffit pas vraiment à mettre du baume au coeur des investisseurs.

Des chiffres globalement sous les attentes pour le premier trimestre...



Ericsson a dévoilé ce matin un BPA de 0,27 SEK (soit 0,025 EUR) au titre des 3 premiers mois de 2026, en chute de 78% en comparaison annuelle, reflétant les charges de restructuration et les impacts monétaires.



En données ajustées des charges de restructuration, son EBITA s'est contracté de 20% à 5,56 MdsSEK, soit une marge en baisse de 1,3 point à 11,3%, principalement en raison des vents contraires monétaires, à comparer à un consensus de 11,5%.



Si la marge brute ajustée est ressortie un peu meilleure que prévu, ne se tassant que de 0,4 point à 48,1%, alors qu'elle était anticipée vers 47,8% selon Oddo BHF, son chiffre d'affaires a manqué de 3% le consensus, s'établissant à 49,33 MdsSEK.



Son chiffre d'affaires a diminué de 10% en données publiées, mais a augmenté de 6% en organique, avec une croissance organique dans tous les segments, mais "emmenée par les réseaux, alors que la demande des clients s'est élargie dans toutes les régions".



...et des perspectives plutôt décevantes pour le deuxième



Pour le 2e trimestre 2026, Oddo BHF note que, selon Ericsson, ses ventes "réseaux" devraient être globalement similaires à la saisonnalité moyenne des 3 dernières années (soit environ +4% en glissement trimestriel, légèrement inférieure à la moyenne saisonnière de +6%).



"Les ventes "logiciels et services cloud" devraient être supérieures à la saisonnalité triennale (moyenne triennale de +13%, consensus à +15%), après une saisonnalité très faible au 1er trimestre", poursuit le bureau d'études.



"L'entreprise prévoit toujours un marché RAN stable, anticipe une hausse notable des coûts des intrants dans le secteur des semi-conducteurs en raison de l'IA et note que les charges de restructuration pour 2026 devraient atteindre des niveaux élevés", ajoute-t-il.



Ericsson lance un programme de rachat d'actions



En marge de cette publication, Ericsson a annoncé le lancement d'un programme de rachat d'actions de classe B sur le Nasdaq Stockholm, pour un montant maximal de 15 MdsSEK, en vue notamment de réduire son capital et de remplir ses obligations de rémunération en actions.



Les acquisitions devraient commencer au plus tôt le 23 avril 2026 et se terminer au plus tard le 31 mars 2027. Le groupe suédois précise qu'il ne pourra détenir plus de 10% de son propre capital du fait de ce programme.



Oddo BHF reste prudemment à "sous-performance" sur Ericsson



"Nous restons prudents quant au dossier, compte tenu de la visibilité limitée sur la croissance", affirme en conclusion Oddo BHF, notant que "l'entreprise compte sur son programme de réduction des coûts pour améliorer sa rentabilité".



Ajoutant que l'action se négocie à environ 12 fois l'EBIT 2026, ce qui est nettement supérieur à sa moyenne sur 5 ans de 8 fois, le bureau d'études maintient son opinion "sous-performance", assortie d'un objectif de cours de 85 SEK.