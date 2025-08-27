Ericsson : départ de la directrice du marketing

Ericsson annonce que Stella Medlicott quittera ses fonctions de senior vice-présidente, directrice du marketing et de la communication et responsable des relations d'entreprise, et quittera le groupe le 31 mars 2026.



Un plan de transition pour lui désigner un successeur est en cours. Stella Medlicott travaille au sein de l'équipementier de réseaux de télécommunications suédois depuis 2014 et fait partie de son équipe de direction depuis 2019.



'Elle a joué un rôle essentiel pour aider l'entreprise à traverser des changements importants, à faire évoluer la marque conformément à la stratégie commerciale et a été à l'avant-garde du changement culturel', souligne le CEO Börje Ekholm.