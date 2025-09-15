Ericsson et Zain Bahrain renforcent le haut débit mobile dans le Royaume

Ericsson annonce un accord avec Zain Bahrain pour élargir la capacité et la couverture du haut débit mobile à travers le Royaume de Bahreïn. L'opérateur intégrera les solutions Radio Access Network (RAN) d'Ericsson, incluant des radios Massive MIMO performantes et écoénergétiques.



Cet investissement soutient la stratégie de transformation numérique de Zain Bahrain, en optimisant l'allocation spectrale sur la 4G et la 5G.



Ammar Al-Ketbi, directeur général par intérim de Zain Bahrain, met en avant 'un pas significatif pour offrir les meilleures expériences digitales dans le Royaume'. Petra Schirren, présidente Ericsson Gulf, souligne une 'collaboration continue pour moderniser les infrastructures et répondre à la demande croissante des clients'.