Ericsson a annoncé lundi qu'il allait étendre son partenariat avec Zain au Bahreïn, où l'équipementier télécoms suédois a été choisi pour déployer ses dernières technologie 5G, à commencer par sa fonctionnalité dite de plan utilisateur (User Plane Function).
Dans un communiqué, le groupe explique que l'adoption de cette norme, qui permet un placement plus dynamique du point d'ancrage en fonction des besoins de l'application et du réseau, va permettre de délivrer une connectivité plus rapide et plus fiable, une latence ultra-faible et des performances optimisées sur le réseau de Zain, afin d'aider les entreprises et les administration du pays à accélérer leur transformation numérique.
L'objectif de ce nouveau service avancé est notamment de permettre la prise en charge des technologies dites d'Industrie 4.0, qui doivent transformer le fonctionnement du secteur grâce à des outils comme la maintenance prédictive alimentée par l'IA, ou la surveillance autonome des systèmes en temps réel.
Ericsson AB est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation de systèmes et d'équipements de télécommunications fixes et mobiles. Le CA par famille de produits et services se répartit comme suit :
- systèmes et équipements de téléphonie et de réseaux de transmission (63,8%) ;
- services (25,3%) : notamment services de gestion et de contrôle de réseaux et d'intégration de systèmes.
- équipements multimédia (10% ;
- autres (0,9%).
