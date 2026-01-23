Ericsson flambe après ses chiffres, pas d'OPA sur Wacker Neuson

Parmi les fortes variations de la dernière séance de la semaine, Ericsson brille après des résultats solides, pendant que Stif et SFS profitent aussi de leurs chiffres. Wacker Neuson plonge après l'échec des discussions de rachat par Doosan Bobcat.

Actions en hausse



Truecaller (+19%) : la société suédoise flambe après avoir publié des résultats préliminaires moins dégradés que ce qui avait été annoncé en décembre. Le marché prend acte de la bonne nouvelle, même si elle soulève des questions quant à la visibilité de la société sur sa propre activité.



Ericsson (+11%) : l'équipementier télécom a fortement amélioré sa rentabilité en 2025, en privilégiant les marges au chiffre d'affaires. La publication inspire aussi le concurrent Nokia, dont le titre prend 3%. "Ericsson a publié aujourd'hui des résultats impressionnants pour le quatrième trimestre 2025, dépassant les prévisions du marché en termes de chiffre d'affaires et de rentabilité, et a également annoncé une augmentation du dividende par action", résume Utsav Sinha (AlphaValue).



Stif (+10%) : les revenus annuels de la société ont dépassé les attentes. Portzamparc s'attend à ce que les résultats fassent de même. Le bureau d'études reste positif avec un objectif légèrement relevé de 79 à 81,70 EUR.



SFS Group (+6%) : le chiffre d'affaires 2025 a légèrement dépassé les attentes. Les analystes estiment que le groupe continue à afficher des performances honorables en dépit d'un contexte compliqué dans le secteur.



Watches of Switzerland (+5%) : le Britannique a racheté 88% du capital de Deutsch & Deutsch, un détaillant américain de montres et de bijoux de luxe. L'opération renforce la présence du groupe outre-Atlantique, ce qui est perçu positivement par le marché.



Novo Nordisk (+3%) : DBS Bank relève son objectif de cours de 340 à 380 DKK, avec un avis à conserver.



HIAG Immobilien (+2%) : le groupe immobilier suisse a annoncé un bénéfice net assez nettement supérieur aux attentes en 2025.



Actions en baisse



Wacker Neuson (-21%) : Doosan Bobcat a renoncé à racheter l'entreprise allemande, ce qui fait s'effondrer la prime spéculative.



Pluxee (-3,4%) : UBS est passé de neutre à vendre avec un objectif de cours ramené à 10 EUR.



M6 Métropole Télévision (-2%) : Kepler Cheuvreux abaisse sa recommandation à alléger contre conserver et son objectif de cours à 10,5 EUR contre 13 EUR.



Babcock (-2%) : le groupe britannique, exposé au secteur de la défense, a fait part de sa confiance dans l'atteinte des objectifs de l'exercice clos en mars, en marge de l'annonce de ses résultats du T3 fiscal. Le secteur de la défense reste sous légère pression avec la détente géopolitique en cours depuis le milieu de la semaine.



Adidas (-2%) : RBC a réduit de surperformance à neutre son avis sur la société, avec un objectif ramené de 190 à 160 EUR.