La séance du jour illustre un net contraste entre performances solides et avertissements sévères. Ericsson s'envole après des résultats record et un partenariat stratégique avec Vodafone, tandis que Mitie bondit sur des prévisions de bénéfices relevées. A l'inverse, Michelin plonge après un avertissement sur ses objectifs 2025, sur fond de ralentissement marqué en Amérique du Nord.

Actions en hausse:

Ericsson (+11%) : le groupe suédois s’envole après la publication de résultats trimestriels solides, marqués par une forte progression du bénéfice et une marge opérationnelle record. L’EBITA ajusté atteint 15,8 milliards de SEK, soutenu par la cession d’Iconectiv et la bonne performance des activités Réseaux et Cloud. Le titre profite également de l’annonce d’un partenariat stratégique de cinq ans avec Vodafone pour moderniser son infrastructure 5G en Europe.

Bossard (+10%) : le spécialiste suisse des systèmes de fixation s’envole après la publication de ventes trimestrielles supérieures aux attentes. Le chiffre d’affaires a progressé de 10,2 % à 264,9 MCHF, porté par les acquisitions en Europe et une croissance organique de 4 %. Le marché salue également la révision des ambitions annuelles, le groupe visant pour 2025 un chiffre d’affaires entre 1,055 et 1,065 MdCHF et une marge EBIT autour de 10 %.

Mitie (+9%) : le groupe britannique d’externalisation bondit après l’annonce de la reprise de son programme de rachat d’actions de 100 M£ et le relèvement de sa prévision de bénéfice d’exploitation annuel, désormais attendu à au moins 260 M£. Les bons résultats semestriels, portés par une hausse de 10 % du chiffre d’affaires et l’intégration de Marlowe, renforcent la confiance des investisseurs.

TomTom (+7%) : le spécialiste néerlandais de la cartographie numérique progresse après des résultats trimestriels supérieurs aux attentes. Le bénéfice d’exploitation ressort à 8,4 MEUR, contre 2 MEUR attendus, porté par la solide croissance de la division automobile (+2 % à 79,5 MEUR). Le groupe confirme ses perspectives annuelles, soutenu par la montée en puissance de nouveaux modèles de véhicules équipés de ses technologies de localisation.

THG (+6%) : le groupe britannique de e-commerce progresse après avoir publié un chiffre d’affaires trimestriel en hausse de 2,4 %, à 405,2 M£. Le marché salue cette reprise modérée de la croissance, tandis que la société confirme ses prévisions annuelles, attendues dans la fourchette du consensus des analystes.

EasyJet (+6%) : la compagnie aérienne à bas coût s’envole après des rumeurs relayées par la presse italienne évoquant un possible intérêt de rachat de la part du groupe maritime MSC. Le titre signe sa plus forte progression quotidienne depuis début 2023, dans un contexte où il restait en recul de 11 % depuis le début de l’année.

Hollywood Bowl (+5%) : l’exploitant britannique de centres de bowling progresse après avoir réaffirmé sa confiance dans ses perspectives pour l’exercice 2026 et les années suivantes, confirmant la solidité de son activité à la clôture de l’exercice 2025.

Alma Media (+5%) : le groupe finlandais de médias progresse après avoir relevé ses prévisions de bénéfices pour 2025. Il anticipe désormais un chiffre d’affaires et un résultat opérationnel ajusté en hausse ou stables par rapport à 2024, contre une stagnation prévue auparavant.

Actions en baisse:

Michelin (-9%) : le fabricant français de pneumatiques s’effondre après avoir abaissé son objectif de résultat opérationnel des secteurs (ROS) pour 2025, désormais attendu entre 2,6 et 3 milliards d’euros contre plus de 3,4 milliards précédemment. Le groupe évoque une forte détérioration de son activité en Amérique du Nord, où les ventes ont chuté de près de 10 % au troisième trimestre, pénalisées par la faiblesse du marché des poids lourds et des engins agricoles, ainsi que par l’évolution défavorable des droits de douane et du dollar.

Morgan Advanced Materials (-7%) : le groupe britannique chute après une mise à jour d’activité jugée décevante. La société anticipe désormais une baisse d’environ 4 % de ses ventes en 2025 et une marge opérationnelle ajustée limitée à 10 %, des prévisions jugées prudentes par le marché malgré une légère hausse du chiffre d’affaires au troisième trimestre (+1,6 %).

Bytes Technology (-7%) : le groupe britannique de logiciels et de cybersécurité recule après des résultats semestriels en baisse. Le bénéfice avant impôt diminue de 7 % à 38,6 M£, pénalisé par la hausse des dépenses administratives. Malgré un chiffre d’affaires en légère hausse (+2,5 % à 108,1 M£) et un dividende accru, le marché s’inquiète du repli de la rentabilité.

Stellantis (-3%) : le constructeur automobile recule après le report de la présentation de son plan industriel à la première moitié de 2026, initialement prévue au premier trimestre. Le groupe souhaite affiner sa stratégie dans un contexte de réorganisation interne et d’incertitudes liées aux droits de douane américains et aux normes européennes. Parallèlement, Moody’s a abaissé la perspective de la note de crédit de stable à négative, pointant la faiblesse persistante des performances opérationnelles.

Sopra Steria (-3%) : le groupe français de services numériques recule après la dégradation de BNP Paribas Exane, qui abaisse sa recommandation de surperformance à neutre et réduit fortement son objectif de cours de 220 à 146 EUR.

Ratos (-2%) : le conglomérat suédois recule après que Handelsbanken a abaissé son objectif de cours de 55 à 51 SEK, tout en maintenant sa recommandation à l’achat. Cette révision reflète un ajustement prudent des attentes de valorisation malgré la confiance de la banque dans le potentiel du groupe.

Thyssenkrupp (-2%) : le conglomérat allemand recule après l’annonce de l’introduction en Bourse le 20 octobre de sa filiale navale TKMS, spécialisée dans les sous-marins et frégates. Cette opération s’inscrit dans le vaste plan de restructuration du groupe, visant à donner plus d’autonomie à ses divisions et à renforcer la valeur pour les actionnaires.