Ericsson : forte progression du bénéfice au 3ème trimestre

Le groupe annonce un chiffre d'affaires publié de 56,2 milliards de couronnes suédoises au 3ème trimestre 2025. Le chiffre d'affaires organique a reculé de -2 %.



Le résultat brut ajusté a diminué à 27,0 milliards de couronnes suédoises, les effets de change défavorables ayant contrebalancé la bonne performance opérationnelle. Le résultat brut déclaré s'est établi à 26,8 milliards de couronnes suédoises.



La marge brute ajustée s'est établie à 48,1 %, portée par l'amélioration des activités Réseaux et Logiciels et Services Cloud. La marge brute déclarée s'est établie à 47,6 %.



L'EBITA ajusté s'inscrit à 15,8 milliards de SEK avec une marge de 28,1 %, incluant une plus-value de 7,6 milliards de SEK provenant de la cession d'Iconectiv. L'EBITA déclaré s'élevait à 15,5 milliards de SEK avec une marge de 27,6 %.



Le BPA dilué ressort à 3,33 SEK (contre 1,14 SEK au 3ème trimestre 2024).



Börje Ekholm, président-directeur général, a déclaré : ' Au troisième trimestre, nous avons établi des marges à un nouveau niveau à long terme grâce à une solide performance opérationnelle ces dernières années. Le chiffre d'affaires des logiciels et services cloud a progressé de 9 %, porté par une forte croissance des réseaux centraux. '

