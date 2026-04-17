Ericsson grevé par les restructurations et les changes au 1er trimestre

Ericsson dévoile un bénéfice par action (BPA) de 0,27 SEK (soit 0,025 EUR) au titre des 3 premiers mois de 2026, en chute de 78% en comparaison annuelle, reflétant les charges de restructuration et les impacts monétaires.

En données ajustées des charges de restructuration, son EBITA s'est contracté de 20% à 5,56 MdsSEK, soit une marge de 11,3% (contre 12,6% un an auparavant), principalement en raison des vents contraires monétaires.



La marge brute ajustée de l'équipementier télécoms suédois s'est tassée de 0,4 point à 48,1%, celle des logiciels et services cloud ayant augmenté, tandis que celle des réseaux a, au contraire, légèrement diminué.



À 49,33 MdsSEK, son chiffre d'affaires a diminué de 10% en données publiées, mais a augmenté de 6% en organique, avec une croissance organique dans tous les segments, mais "emmenée par les réseaux, alors que la demande des clients s'est élargie dans toutes les régions".



"Nos résultats démontrent une résilience continue dans un environnement mouvant", commente son CEO Börje Ekholm, qui se dit "confiant dans sa capacité à croître plus rapidement que le marché des réseaux mobiles et à assurer un succès à long terme".



Ericsson lance un programme de rachat d'actions



En marge de cette publication, Ericsson annonce que son conseil d'administration a décidé de lancer un programme de rachat d'actions de classe B sur le Nasdaq Stockholm, pour une contrepartie maximale de 15 MdsSEK.



Ce programme vise à distribuer sa liquidité excédentaire et ainsi réduire son capital, ainsi qu'à pouvoir remplir ses obligations dans le cadre des programmes de rémunération en actions d'Ericsson.



Les acquisitions devraient commencer au plus tôt le 23 avril 2026 et se terminer au plus tard le 31 mars 2027. Un nombre maximal d'actions ordinaires peut être racheté afin que la participation totale d'Ericsson ne dépasse pas 10% de son propre capital.