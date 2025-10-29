Ericsson investit dans Voxel, une start-up spécialisée dans la sécurité au travail par l'IA

Voxel, une start-up américaine spécialisée dans les applications de sécurité industrielle alimentées par l'IA, a annoncé mercredi qu'Ericsson avait participé à son dernier tour de table, sans toutefois dévoiler le montant de l'investissement débloqué par l'équipementier de réseaux suédois.



La société, basée à San Francisco, indique qu'Ericsson a participé à sa dernière levée de fonds de série B, qui a atteint un total de 44 millions de dollars, aux côtés d'autres investisseurs comme NewRoad Capital Partners with participation from Eclipse, Rite-Hite, Tokio Marine, MTech, HG Ventures and Whitestone.



Depuis sa création, Voxel estime avoir récolté quelque 64 millions de dollars.



L'entreprise est à l'origine d'une plateforme technologique dite de 'visibilité de sites' basée sur l'IA et destinée aux environnements industriels, notamment les entrepôts et les usines. L'objectif consiste à utiliser les caméras de sécurité déjà présentes dans l'établissement, plutôt que d'installer un tout nouveau système de surveillance.



Ensuite, grâce à l'IA et à la vision par ordinateur, Voxel détecte des comportements à risque et des situations dangereuses, ce qui l'amène à formuler des propositions exploitables pour rendre les sites plus sûrs et efficaces.



'Chez Ericsson, on place la sécurité au travail au coeur des priorités', explique Jose Suarez, le patron d'Ericsson Ventures, la branche de capital-investissement du groupe scandinave.



'Avec Voxel, nous transformons cette promesse en résultats mesurables: moins d'accidents, plus d'efficacité et un rendement immédiat', a-t-il poursuivi.



'Notre partenariat vise un objectif clair: protéger ce que les entreprises ont de plus essentiel - leurs équipes', a conclu le dirigeant d'entreprise.