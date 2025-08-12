Ericsson lance un partenariat stratégique en Inde pour former à la 5G et à l'IoT

Ericsson annonce un partenariat stratégique avec le Bharat Ratna Bhim Rao Ambedkar Institute of Telecom Training (BRBRAITT), institut de formation de Bharat Sanchar Nigam Limited (BSNL) à Jabalpur (Inde), dans le but de former chaque année plus de 2200 étudiants en ingénierie aux technologies 5G et Internet des objets (IoT).



L'accord prévoit des sessions en présentiel et en ligne, intégrant théorie, pratique et accès au Centre d'excellence 5G d'Ericsson.



Les étudiants, en 3e et 4e année, spécialisés en informatique, électronique et télécommunications, bénéficieront de modules couvrant l'architecture 5G et ses applications.



Nitin Bansal, directeur général d'Ericsson India, souligne que cette initiative soutient les programmes Digital India, Skill India et Make in India, tout en renforçant la présence de l'entreprise dans la R&D et la fabrication en Inde.