Ericsson mobilise ses équipes face aux inondations en Chine

Publié le 05/08/2025 à 10:28











Ericsson annonce avoir déployé ses équipes sur le terrain pour assurer la continuité des services de télécommunication suite aux fortes pluies ayant touché dès le 25 juillet les provinces du Hebei (à l'est de la Chine), de Pékin et de Mongolie intérieure.



À Chengde (Hebei), le groupe a coordonné avec China Mobile les réparations d'urgence. À Pékin, ses ingénieurs ont appuyé China Unicom dans la surveillance 24/7 du réseau et l'optimisation des antennes.



Enfin, en Mongolie intérieure, Ericsson a ciblé les stations de base critiques pour un rétablissement rapide des communications. Ces actions visent à maintenir un lien vital d'information dans les zones sinistrées.