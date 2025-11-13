Ericsson ouvre un centre de R&D à Bangalore autour du développement logiciel 5G

Ericsson annonce la création d'une nouvelle unité de recherche et développement (R&D) à Bangalore (Inde), spécialisée dans les logiciels de réseau d'accès radio (RAN) pour la 5G et la 5G Advanced. Cette implantation renforcera ainsi la présence du groupe en Inde et s'inscrit dans sa stratégie d'expansion R&D dans le pays.



Le site travaillera en étroite collaboration avec les équipes mondiales de développement logiciel du groupe. Cette initiative 'renforce les capacités locales tout en contribuant à l'écosystème télécom indien', résume Nitin Bansal, directeur général d'Ericsson India.



Ce nouveau site s'ajoutera aux centres R&D d'Ericsson à Chennai et Gurugram, impliqués dans les recherches sur la 6G, l'IA et les réseaux programmables.



Ericsson précise consacrer quelque 5 milliards USD par an à la R&D, confirmant son leadership mondial sur les technologies mobiles de nouvelle génération.