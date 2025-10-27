Ericsson s'associe à Nokia pour développer le codec vidéo de la 6G
Publié le 27/10/2025 à 09:56
Dans un communiqué, les trois partenaires expliquent vouloir concevoir un standard d'encodage permettant une meilleure compression, en comparaison des procédés actuels (H.264/AVC, H.265/HEVC et H.266/VVC), mais aussi des expériences mobiles 'plus immersives', sans toutefois ajouter de la complexité au système.
Ils soulignent que leur initiative a reçu des premiers retours favorables de la part des deux organismes de normalisation que sont le ITU-T Video Coding Experts Group (VCEG) et le moving Picture Experts Group (MPEG).
Leur standard devrait être finalisé à horizon 2029 ou 2030, soit au moment du déploiement des premiers réseaux 6G.