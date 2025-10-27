Ericsson s'associe à Nokia pour développer le codec vidéo de la 6G

Ericsson et Nokia ont annoncé lundi s'être associés au Fraunhofer Heinrich Hertz Institute (HHI), un institut de recherche dédiés aux technologies numériques basé à Berlin, afin de développer le prochain codec vidéo qui sera adopté dans le cadre du lancement de la la téléphonie de nouvelle génération 6G.



Dans un communiqué, les trois partenaires expliquent vouloir concevoir un standard d'encodage permettant une meilleure compression, en comparaison des procédés actuels (H.264/AVC, H.265/HEVC et H.266/VVC), mais aussi des expériences mobiles 'plus immersives', sans toutefois ajouter de la complexité au système.



Ils soulignent que leur initiative a reçu des premiers retours favorables de la part des deux organismes de normalisation que sont le ITU-T Video Coding Experts Group (VCEG) et le moving Picture Experts Group (MPEG).



Leur standard devrait être finalisé à horizon 2029 ou 2030, soit au moment du déploiement des premiers réseaux 6G.