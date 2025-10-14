Le groupe suédois de télécommunications a publié des résultats trimestriels mitigés mais meilleurs que prévu sur le plan opérationnel. La cession d'iconectiv et la poursuite des efforts de réduction des coûts ont soutenu la rentabilité, tandis qu'un contrat majeur avec Vodafone offre de nouvelles perspectives.

Après plusieurs trimestres difficiles, Ericsson retrouve des couleurs. Les ventes reculent de 9% sur un an à 56,2 milliards de couronnes suédoises, mais la marge brute ajustée progresse à 48%, au-dessus des attentes, selon AlphaValue et Jefferies. Le groupe a également dégagé une plus-value de 7,6 MdsSEK grâce à la cession de sa filiale iconectiv, renforçant nettement sa trésorerie.

Un acteur clé des réseaux mobiles

Leader mondial des équipements télécoms, Ericsson intervient sur les infrastructures de réseaux 4G et 5G via trois pôles : Networks, Cloud Software & Services et Enterprise. Sa position stratégique vient d’être confortée par un accord signé avec Vodafone, qui lui confie pour cinq ans la modernisation de ses réseaux dans plusieurs marchés européens, dont l’Allemagne et les Pays-Bas. L’accord prévoit le déploiement de solutions logicielles 5G avancées et d’outils d’intelligence artificielle pour optimiser la performance et l’efficacité énergétique des réseaux.

Une rentabilité en nette amélioration

Selon les analystes d'AlphaValue et Jefferies, la progression des marges dans toutes les divisions d'Ericsson, notamment une marge brute de 50 % dans Networks (son plus haut niveau depuis des années), démontre l'efficacité croissante du programme de réduction des coûts, qui atténue partiellement les baisses d'activité en Amérique du Nord due à la fin du contrat AT&T et en Inde face à la vive concurrence chinoise.

Le marché apprécie les signaux positifs

Depuis l’ouverture, le titre Ericsson bondit de plus de 14 % à Francfort. Les investisseurs saluent la solidité des marges et la possibilité d’un retour accru aux actionnaires grâce à une trésorerie renforcée. Le directeur général Borje Ekholm évoque en effet la perspective d’une hausse du dividende ou d’un rachat d’actions. Pour les bureaux d’études, le message est clair : Ericsson dispose désormais de leviers crédibles pour transformer son redressement opérationnel en véritable moteur de croissance.