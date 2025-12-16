STC Group en Arabie Saoudite a signé un nouvel accord-cadre (MFA) de cinq ans avec Ericsson.
Cet accord permettra d'accélérer la livraison d'infrastructures numériques et de stimuler l'adoption des technologies dans tout le Royaume d'Arabie Saoudite.
Le groupe stc exploitera les dernières offres du portefeuille Ericsson, incluant : matériel et logiciel 5G, solutions cloud-natives, ainsi que support infrastructure et réseau (y compris des composants produits tiers (3PP)).
Dans le cadre du MFA, le STC accélérera l'expansion de la 5G et le déploiement de technologies avancées telles que la 5G Standalone, la 5G Advanced, Massive MIMO, les produits Ericsson Radio System, les plateformes cloud-native et les solutions de gestion réseau.
Håkan Cervell, vice-président et responsable d'Ericsson Arabie Saoudite, a déclaré : " Nous partageons cet engagement et continuerons à travailler étroitement et de manière productive avec STC pour fournir une infrastructure numérique qui stimule l'innovation et les objectifs de compétitivité économique ".
Ericsson AB est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation de systèmes et d'équipements de télécommunications fixes et mobiles. Le CA par famille de produits et services se répartit comme suit :
- systèmes et équipements de téléphonie et de réseaux de transmission (63,8%) ;
- services (25,3%) : notamment services de gestion et de contrôle de réseaux et d'intégration de systèmes.
- équipements multimédia (10% ;
- autres (0,9%).
