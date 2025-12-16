Ericsson signe un accord avec STC Group en Arabie Saoudite

STC Group en Arabie Saoudite a signé un nouvel accord-cadre (MFA) de cinq ans avec Ericsson.



Cet accord permettra d'accélérer la livraison d'infrastructures numériques et de stimuler l'adoption des technologies dans tout le Royaume d'Arabie Saoudite.



Le groupe stc exploitera les dernières offres du portefeuille Ericsson, incluant : matériel et logiciel 5G, solutions cloud-natives, ainsi que support infrastructure et réseau (y compris des composants produits tiers (3PP)).



Dans le cadre du MFA, le STC accélérera l'expansion de la 5G et le déploiement de technologies avancées telles que la 5G Standalone, la 5G Advanced, Massive MIMO, les produits Ericsson Radio System, les plateformes cloud-native et les solutions de gestion réseau.



Håkan Cervell, vice-président et responsable d'Ericsson Arabie Saoudite, a déclaré : " Nous partageons cet engagement et continuerons à travailler étroitement et de manière productive avec STC pour fournir une infrastructure numérique qui stimule l'innovation et les objectifs de compétitivité économique ".