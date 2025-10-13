Ericsson annonce la signature d'un accord pluriannuel avec le groupe technologique e& visant à moderniser le réseau 5G Core d'e& aux Émirats arabes unis.
L'accord, conclu lors du GITEX Global 2025, prévoit le déploiement d'applications clés issues de la solution 5G Core bimode d'Ericsson, notamment la gestion unifiée des données (UDM), le sous-système multimédia IP (IMS) et le serveur d'autorisation sécurisé (SES).
Ce projet repose sur les infrastructures cloud natives d'Ericsson et d'e&, garantissant une meilleure stabilité, des mises à jour continues et une automatisation accrue. Il permettra d'offrir une connectivité ultra-rapide et fiable, adaptée à des usages tels que le jeu immersif et l'Internet des objets critique.
Khaled Al Suwaidi, vice-président senior d'e&, souligne que cette modernisation 'rend la connectivité plus simple, rapide et fiable pour tous aux Émirats'. Petra Schirren, présidente d'Ericsson Gulf, ajoute qu'elle soutient 'la vision nationale de transformation numérique et d'innovation industrielle du pays'.
Ericsson AB est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation de systèmes et d'équipements de télécommunications fixes et mobiles. Le CA par famille de produits et services se répartit comme suit :
- systèmes et équipements de téléphonie et de réseaux de transmission (63,8%) ;
- services (25,3%) : notamment services de gestion et de contrôle de réseaux et d'intégration de systèmes.
- équipements multimédia (10% ;
- autres (0,9%).
