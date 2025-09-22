Ericsson signe un contrat de 12,5 milliards de couronnes suédoises avec VodafoneThree

Ericsson va alimenter la majorité du réseau mobile de nouvelle génération du fournisseur de services de communications (CSP) britannique VodafoneThree.



Ce partenariat de huit ans porte sur un montant de 12,5 milliards de couronnes suédoises (près de 1 milliard de livres sterling).



Les produits et les solutions logicielles du système radio Ericsson alimenteront également une grande majorité du réseau radio amélioré de VodafoneThree.



Le partenariat comprend le déploiement du matériel, des logiciels et des solutions de réseau 5G Standalone (5G SA) d'Ericsson.



Börje Ekholm, président et chef de la direction d'Ericsson, a déclaré : ' Des réseaux programmables fiables et performants sont essentiels à la réussite dans l'économie numérique. L'IA, l'automatisation et la réalité virtuelle/augmentée n'atteindront pas leur potentiel sans eux'.



Max Taylor, DG de VodafoneThree, a déclaré : ' Ils apportent l'envergure et l'expertise nécessaires pour accélérer la mise en place d'un réseau résilient, sécurisé, de classe mondiale et prêt pour l'avenir, et ensemble, nous posons les bases de l'avenir numérique du Royaume-Uni'.