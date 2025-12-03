Ericsson un partenariat stratégique dans LotusFlare

Ericsson annonce un partenariat stratégique dans LotusFlare, un développeur logiciel qui sert le secteur et les entreprises de télécommunications, un partenariat qui s'accompagne d'une prise de participation minoritaire dans cette société.



Ce partenariat complète l'offre d'Ericsson de solutions destinées aux fournisseurs de services de communication (CSP) visant à exposer et monétiser des capacités avancées via des interfaces de programmation d'applications réseau (API).



Ericsson et LotusFlare fourniront des "plans de solution communs qui décrivent les scénarios d'intégration typiques pour la couche d'exposition des API réseau, et les mettront sur le marché pour accélérer le parcours des CSP vers la monétisation des API réseau".



Ayant son siège social à Santa Clara, en Californie, LotusFlare compte 500 employés dans le monde. L'équipementier de réseaux suédois a convenu avec elle de ne pas divulguer les détails financiers de la transaction.