Ericsson va développer les capacités des réseaux mobiles de Telia

Telia a étendu le partenariat d'Ericsson sur ses réseaux mobiles en Suède, en Norvège, en Lituanie et en Estonie.



Le partenariat offrira des vitesses, une capacité et une couverture réseau améliorées, ainsi que des capacités avancées, contribuant ainsi à assurer la pérennité de l'infrastructure de Telia.



Les clients de Telia dans des domaines tels que la sécurité publique, la défense, la santé, les transports et les services publics bénéficieront des dernières capacités RAN d'Ericsson.



Niclas Backlund, responsable de la Suède et des pays baltes chez Ericsson, déclare : ' Les progrès en matière de performances réseau, de programmabilité, de résilience et de sécurité contribuent à stimuler l'innovation dans l'économie numérique. Ces capacités offrent aux fournisseurs de services de nouvelles opportunités d'interagir avec leurs clients d'entreprise'.