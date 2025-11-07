Telia a étendu le partenariat d'Ericsson sur ses réseaux mobiles en Suède, en Norvège, en Lituanie et en Estonie.
Le partenariat offrira des vitesses, une capacité et une couverture réseau améliorées, ainsi que des capacités avancées, contribuant ainsi à assurer la pérennité de l'infrastructure de Telia.
Les clients de Telia dans des domaines tels que la sécurité publique, la défense, la santé, les transports et les services publics bénéficieront des dernières capacités RAN d'Ericsson.
Niclas Backlund, responsable de la Suède et des pays baltes chez Ericsson, déclare : ' Les progrès en matière de performances réseau, de programmabilité, de résilience et de sécurité contribuent à stimuler l'innovation dans l'économie numérique. Ces capacités offrent aux fournisseurs de services de nouvelles opportunités d'interagir avec leurs clients d'entreprise'.
Ericsson AB est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation de systèmes et d'équipements de télécommunications fixes et mobiles. Le CA par famille de produits et services se répartit comme suit :
- systèmes et équipements de téléphonie et de réseaux de transmission (63,8%) ;
- services (25,3%) : notamment services de gestion et de contrôle de réseaux et d'intégration de systèmes.
- équipements multimédia (10% ;
- autres (0,9%).
