Ericsson va lancer un nouveau centre dédié à la 6G et à l'IA en Suède
Ericsson et plusieurs de ses partenaires dont l'opérateur télécom Telia ont annoncé lundi le lancement d'un centre suédois d'essais consacré à la 5G, à la 6G et à l'intelligence artificielle (IA), un projet qui doit faire l'objet d'un investissement de plus de 300 millions de couronnes (environ 26,5 millions d'euros).
Baptisé "Digital Arena Sweden", ce nouveau pôle vise à renforcer la compétitivité de l'industrie suédoise en offrant aux entreprises un accès anticipé à des technologies avancées. Il est également censé servir de laboratoire pour définir le fonctionnement d'une société connectée, intégrant agents d'intelligence artificielle, robotique et systèmes autonomes.
Dans le cadre de cette initiative, Ericsson sera chargé de concevoir un environnement de test 6G pré-commercial inédit, en collaboration avec l'Université de Lund et l'Institut royal de technologie (KTH).
L'objectif est de permettre à toute une série de secteurs industriels - allant de l'exploitation minière et des transports à la défense et aux technologies médicales - d'explorer le potentiel de la future norme 6G. Les données et enseignements recueillis dans le projet permettront également d'alimenter le processus de standardisation de la 6G.
Ce nouvel écosystème s'inscrit dans le prolongement de NorthStar, le programme d'innovation conjoint existant entre Telia et Ericsson, qui permet déjà aux entreprises d'accéder aux dernières fonctionnalités offertes par les réseaux 5G.
Ericsson AB est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation de systèmes et d'équipements de télécommunications fixes et mobiles. Le CA par famille de produits et services se répartit comme suit :
- systèmes et équipements de téléphonie et de réseaux de transmission (63,8%) ;
- services (25,3%) : notamment services de gestion et de contrôle de réseaux et d'intégration de systèmes.
- équipements multimédia (10% ;
- autres (0,9%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.