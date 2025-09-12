Espagne : inflation annuelle stable à 2,7% en août

Le taux de variation annuel de l'indice des prix à la consommation (IPC) de l'Espagne pour le mois d'août 2025 s'est établi à 2,7%, soit le même taux que le mois précédent, selon l'Institut national de statistiques (INE).



Le taux annuel d'inflation sous-jacente (c'est à dire hors produits alimentaires non transformés et énergétiques ) a toutefois augmenté d'un dixième de point par rapport à juillet, pour s'établir à 2,4% le mois dernier.



Exprimée en variation d'un mois sur l'autre, l'indice général des prix à la consommation espagnol est resté stable en août. En données harmonisées pour les comparaisons européennes, il a aussi augmenté de 2,7% en rythme annuel.