Espagne : inflation annuelle stable à 2,7% en août
Publié le 12/09/2025 à 13:16
Le taux annuel d'inflation sous-jacente (c'est à dire hors produits alimentaires non transformés et énergétiques ) a toutefois augmenté d'un dixième de point par rapport à juillet, pour s'établir à 2,4% le mois dernier.
Exprimée en variation d'un mois sur l'autre, l'indice général des prix à la consommation espagnol est resté stable en août. En données harmonisées pour les comparaisons européennes, il a aussi augmenté de 2,7% en rythme annuel.