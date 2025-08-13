Espagne : l'inflation accélère en juillet

Le taux de variation annuel de l'IPC (indice des prix à la consommation) en Espagne, s'est établi à 2,7% pour le mois de juillet, en augmentation de 0,4 point par rapport à celui enregistré en juin, d'après l'Institut National de Statistiques (INE).



Le taux annuel d'inflation sous-jacente (c'est à dire l'indice général hors produits énergétiques et alimentaires non transformés) s'est accru plus modestement de 0,1 point d'un mois sur l'autre, pour atteindre 2,3%.



La variation mensuelle de l'indice général s'est établie à -0,1%. Enfin, l'indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH) s'est monté à 2,7%, soit quatre dixièmes de point de pourcentage de plus que le mois précédent.