Espagne : l'inflation accélère en juillet
Publié le 13/08/2025 à 09:32
Le taux annuel d'inflation sous-jacente (c'est à dire l'indice général hors produits énergétiques et alimentaires non transformés) s'est accru plus modestement de 0,1 point d'un mois sur l'autre, pour atteindre 2,3%.
La variation mensuelle de l'indice général s'est établie à -0,1%. Enfin, l'indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH) s'est monté à 2,7%, soit quatre dixièmes de point de pourcentage de plus que le mois précédent.