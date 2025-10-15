Espagne : l'inflation révisée en hausse à 3% en septembre

Les prix à la consommation en Espagne ont progressé de 3% sur un an en septembre, notamment en raison d'un repli moins prononcé des coûts des carburants dans les services de transport, montrent des données publiées mercredi par l'Institut national de la statistique (INE).



Une première estimation des prix à la consommation, calculée aux normes nationales, l'avait fait donnée à 2,9% après un gain de 2,7% en aout.



D'un mois sur l'autre, l'indice des prix au détail (CPI) ressort néanmoins en baisse de 0,3%.



L'inflation dite de base, qui exclut les prix des aliments frais et de l'énergie, jugés volatils, fait quant à elle apparaître une hausse plus limitée de 2,4% en rythme annuel, à comparer avec une première estimation de 2,3%.



L'indice des prix harmonisés aux normes européennes a quant à lui été confirmé à +3% en septembre, contre +2,7% en août.



Longtemps maîtrisée grâce aux mesures de contrôle des prix mises en place par le gouvernement espagnol, l'inflation est repartie à la hausse ces derniers mois dans le pays en raison d'une croissance économique qui ne cesse de dépasser les attentes.



