Espagne : l'inflation se maintient à 3,2% en mai
Le taux annuel de variation de l'IPC (indice des prix à la consommation) de l'Espagne pour le mois de mai 2026 s'est établi à 3,2%, soit le même niveau que celui observé en avril, d'après l'Institut national de statistique (INE).
Publié le 12/06/2026 à 13:30
En données harmonisées pour les comparaisons européennes, l'inflation espagnole a même atteint 3,6%, soit un taux annuel en hausse de 0,1 point par rapport à avril et supérieur de 0,4 point à celui observé pour l'ensemble de la zone euro.