Espagne : la croissance économique au deuxième trimestre révisée à la hausse

La croissance économique espagnole au deuxième trimestre a été révisée à la hausse à 0,8%, à comparer avec une hausse du produit intérieur brut (PIB) de 0,6% sur le premier trimestre, selon des données communiquées vendredi par l'Institut national de la statistique (Ine).



En rythme annuel, le PIB a progressé de 3,1%, après avoir augmenté de 3,2% au cours des trois premiers mois de l'année, indique l'Ine.



Ces chiffres sont largement supérieurs à ceux correspondant à l'estimation initiale publiée à la fin du mois de juillet, qui annonçaient une hausse de 0,6% sur le trimestre et de 2,8% sur un an.



Après un premier semestre robuste, les économistes s'attendent à ce que croissance espagnole surpasse encore celle de ses voisins européens sur le reste de 2025 et en 2026 sous l'impulsion de la demande intérieure qui demeure le principal moteur de l'activité, elle-même soutenue par le dynamisme du marché de l'emploi.



Au deuxième trimestre, la consommation privée a ainsi représenté 3,5% de la croissance annuelle du pays, précise l'Ine, tandis que la contribution du commerce extérieur a été négative à hauteur de 0,5%.

