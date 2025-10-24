Espagne : le chômage poursuit sa décrue grâce à la croissance











Le nombre de demandeurs d'emploi a poursuivi son repli en Espagne au troisième trimestre, selon des statistiques officielles publiées vendredi qui confirment la bonne santé actuelle de la quatrième économie de la zone euro.



Le taux de chômage a ainsi été ramené à 10,45% de la population active, un plus bas depuis 2008, à comparer avec 11,20% trois mois plus tôt, indique l'Ine, l'institut national de la statistique.



Le nombre de demandeurs d'emploi est ainsi revenu à 2,61 millions à la fin septembre, tandis que le nombre d'actifs a augmenté de 118.400 d'un trimestre sur l'autre pour atteindre près de 22,4 millions.



Les économistes s'attendent à une poursuite des créations d'emploi à court terme, à la faveur du cercle vertueux dont bénéficie actuellement le pays.



La croissance espagnole reste en effet tirée par la disponibilité d'une main d'oeuvre abondante, compétente et bon marché, qui contribue à son tour au dynamisme de l'activité via la consommation des ménages et les dépenses de revenus des nouveaux entrants sur le marché de l'emploi.



Après une croissance de 3,2% l'an dernier, le PIB devrait encore progresser de 2,7% cette année, selon les économistes, avant un atterrissage attendu autour de 2,3% en 2026.









