Espoirs au Moyen-Orient, l'Europe dans le vert

La Bourse de Paris et la quasi-totalité des autres grandes places financières, débutent le mois d'août du bon pied. Le FTSE 100 à Londres fait exception, plombé par le lourd repli enregistré par AstraZeneca (-6,15%) sa deuxième plus grosse capitalisation à 264 MdsUSD, derrière HSBC et ses 364 MdsUSD.