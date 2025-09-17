Essai prometteur pour l'auto-administration de Saphnelo chez AstraZeneca

AstraZeneca annonce que l'essai de phase III TULIP-SC sur Saphnelo (anifrolumab) en administration sous-cutanée a atteint son critère principal lors d'une analyse intermédiaire, démontrant une réduction statistiquement significative et cliniquement pertinente de l'activité de la maladie chez des patients atteints de lupus érythémateux systémique (LES).



Le profil de sécurité observé est resté cohérent avec celui connu en perfusion intraveineuse. L'étude a comparé Saphnelo sous-cutané à un placebo, en complément des traitements standards (corticostéroïdes oraux, antipaludiques, immunosuppresseurs).



Selon Susan Manzi, investigatrice principale, cette voie d'administration 'renforce l'efficacité et la sécurité de la thérapie et permet d'élargir l'accès aux patients dans un format plus flexible'. Sharon Barr, vice-présidente exécutive R&D biopharmaceutique, souligne que ces résultats 'rapprochent un peu plus Saphnelo de la possibilité d'offrir la rémission comme objectif de traitement'.



Les résultats seront présentés au congrès de l'American College of Rheumatology en octobre 2025. Déjà approuvé en intraveineux dans plus de 70 pays, Saphnelo a traité plus de 38 000 patients à ce jour.