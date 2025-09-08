RTX annonce que Raytheon UK, filiale de sa division Raytheon, a mené avec succès, en juillet, des essais d'intégration de Paveway IV sur l'Eurofighter Typhoon, en coopération avec RWM Italia (filiale de Rheinmetall) et la Royal Air Force.
Paveway IV est développé et fabriqué par Raytheon et utilise l'ogive de Rheinmetall Italia. Cette bombe à deux modes, à guidage de précision, a été une pierre angulaire de l'arsenal air-sol de la Royal Air Force depuis 2008.
Les essais en question comprenaient un entraînement au maniement des armes et des plateformes, des exercices de tir réel, des simulations de planification de mission et de l'intégration tactique entre forces.
Essais d'intégration réussis pour le Paveway IV de RTX
Publié le 08/09/2025 à 16:20
