La séance de vendredi illustre les grands écarts d'un marché européen tiraillé entre euphorie et prudence. EssilorLuxottica flambe après des résultats records, tandis que Qt Group s'effondre sur un profit warning brutal. Dans le même temps, les valeurs bancaires plient sous le poids des craintes venues des États-Unis, rappelant la fragilité du secteur face aux vents contraires macroéconomiques.

Actions en hausse :

EssilorLuxottica (+10%) : le géant franco-italien s’envole après la publication d’un chiffre d’affaires trimestriel en hausse de 11,7% à 6,87 MdsEUR, dépassant largement les attentes du marché (8,5%). Le groupe signe sa “meilleure performance trimestrielle” depuis sa création, porté par le succès de ses lunettes connectées Meta et une croissance à deux chiffres dans la plupart des segments. Jefferies maintient sa recommandation d’achat et relève son objectif de cours de 300 à 350 EUR, tandis que JPMorgan passe de 267 à 300 EUR.

Virbac (+8%) : le spécialiste de la santé animale s’envole après un troisième trimestre supérieur aux attentes et le relèvement de ses objectifs annuels. Le groupe anticipe désormais une croissance comprise entre 5,5% et 7,5% en 2025, contre 4% à 6% précédemment, porté par la forte dynamique en Europe et en Amérique du Nord. Les investisseurs saluent également le maintien d’une marge opérationnelle solide à 16% et une amélioration attendue de 80 M EUR de la trésorerie sur l’exercice.

Continental (+7%) : le groupe allemand séduit les investisseurs après un troisième trimestre jugé solide, contrastant avec la prudence affichée par Michelin. Les résultats meilleurs qu’attendu démontrent la résilience du groupe face aux vents contraires sur la rentabilité. Jefferies et Deutsche Bank saluent cette performance, cette dernière relevant sa recommandation de conserver à acheter et son objectif de cours de 63 à 65 EUR.

BBVA (+6%) : la banque espagnole rebondit malgré l’échec de son OPA hostile sur Sabadell, évaluée à 16,3 MdsEUR. Son président, Carlos Torres, a exclu toute démission, affirmant bénéficier du plein soutien du conseil et des actionnaires. Le marché salue la résilience du groupe, soutenu par Oddo BHF, qui maintient sa recommandation à surperformance et relève son objectif de cours de 16 à 17,80 EUR.

Pearson (+4%) : l’éditeur britannique progresse après avoir annoncé une hausse de 4 % de ses ventes sous-jacentes au troisième trimestre, confirmant ses objectifs pour 2025. Le groupe table sur un bénéfice d’exploitation ajusté de 656 MGBP et met en avant la solidité de ses divisions Assessment & Qualifications et Virtual Learning. Les investisseurs saluent également les partenariats récents avec Cognizant, Deloitte et Salesforce, ainsi que le développement de ses outils d’apprentissage basés sur l’IA.

Tobii Dynavox (+3%) : le titre progresse après la décision d’ABG Sundal Collier de relever sa recommandation de conserver à acheter, avec un objectif de cours porté de 130 à 160 SEK. La banque souligne le potentiel de croissance du spécialiste suédois des technologies d’assistance à la communication.

Man Group (+3%) : le gestionnaire d’actifs britannique progresse après avoir publié une hausse de ses encours à 213,9 MdsUSD au troisième trimestre, contre 174,9 MdsUSD un an plus tôt. Barclays maintient sa recommandation à surpondérer et relève son objectif de cours de 2,15 à 2,30 GBP, saluant la solidité de la collecte et la croissance du segment de gestion alternative.

Actions en baisse :

Qt Group (-19%) : le titre s’effondre après l’avertissement du groupe finlandais sur ses résultats 2025. L’éditeur de logiciels a revu à la baisse ses prévisions de croissance, désormais attendue entre 3% et 10%, et prévoit une marge opérationnelle comprise entre 20% et 30%. L’absence de nouveaux contrats majeurs au troisième trimestre et les coûts liés à l’acquisition de IAR Systems pèsent sur les perspectives du groupe.

Comet (-6%) : le spécialiste suisse des rayons X et systèmes de radiofréquence recule après un troisième trimestre inférieur aux attentes, marqué par la faiblesse de la division Plasma Control Technologies et l’impact du dollar et des droits de douane américains. Le groupe anticipe un rebond seulement en 2026 et table désormais sur des ventes et une marge d’EBITDA dans le bas de ses fourchettes cibles (460 à 500 MCHF et 10 à 14%).

Novo Nordisk (-6%) : le laboratoire danois chute après les déclarations de Donald Trump annonçant une baisse des prix des médicaments amaigrissants, dont l’Ozempic et le Wegovy. Le président américain a évoqué un futur décret visant à réduire le coût de ces traitements, déclenchant une onde de choc sur le secteur pharmaceutique. Les titres d’Eli Lilly et Zealand Pharma ont également reculé d’environ 4%.

Banco de Sabadell (-6%) : la banque espagnole recule après l’échec de l’offre publique d’achat hostile de BBVA, qui n’a recueilli que 25,47% des droits de vote. Ce revers met fin à plusieurs mois d’incertitude sur une possible fusion, saluée par les analystes comme un soulagement pour le secteur.

Volvo (-6%) : le constructeur suédois recule après avoir révisé ses prévisions pour 2025, abaissant ses attentes pour le marché nord-américain des poids lourds et des engins de chantier. Si les perspectives restent stables en Europe et s’améliorent légèrement en Chine (+50 000 camions attendus), la prudence sur l’Amérique du Nord (-10 000 unités) alimente les craintes d’un ralentissement de la demande mondiale.

BNP Paribas (-4%), Société Générale (-4%) et Crédit Agricole (-3%) : les grandes banques françaises reculent nettement, pénalisées par un regain d’inquiétude autour de la santé des banques régionales américaines. Les pertes annoncées par Zions Bancorp et Western Alliance ont ravivé les craintes d’un effet de contagion, entraînant un mouvement de repli généralisé sur le secteur bancaire européen.

DNO ASA (-3%) : le producteur norvégien d’hydrocarbures recule après le début de couverture de Kepler Cheuvreux, qui recommande d’alléger la position avec un objectif de cours fixé à 11,20 NOK. La banque adopte une approche prudente face aux perspectives de production et à la volatilité persistante des prix du pétrole.

VAT Group (-2%) : le titre recule après que Deutsche Bank a abaissé son objectif de cours de 360 à 340 CHF, tout en maintenant sa recommandation à conserver. La banque évoque un environnement toujours incertain pour le secteur des semi-conducteurs, en ligne avec les récentes prévisions prudentes du groupe.