EssilorLuxottica a obtenu une autorisation de mise sur le marché de la FDA

EssilorLuxottica a annoncé que la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis lui a accordé une autorisation de mise sur le marché pour son verre Essilor Stellest, dans le cadre d'un processus De Novo.



La FDA avait déjà distingué ce verre en 2021 en lui accordant le statut de ' Breakthrough Device ' (Dispositif Innovant).



Le verre Essilor Stellest est le seul et tout premier verre optique à l'efficacité cliniquement prouvée pour ralentir la progression de la myopie chez l'enfant à recevoir cette autorisation de la FDA.



Son efficacité est démontrée par des données cliniques recueillies aux Etats-Unis prouvant un ralentissement de la progression de la myopie de 71 % en moyenne sur deux ans.



' Cette technologie de verre transforme les verres correcteurs en une véritable solution de santé. Cela marque le début d'une nouvelle ère pour les professionnels de la vue, en matière de gestion de la myopie ', ont déclaré Francesco Milleri, Président-Directeur Général, et Paul du Saillant, Directeur Général Délégué d'EssilorLuxottica.