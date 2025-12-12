EssilorLuxottica fait part de l'acquisition de Signifeye, une plateforme d'ophtalmologie belge proposant aux patients des prestations médicales grâce à 15 cliniques et centres de l'oeil situés en Flandre, transaction qui devrait être finalisée d'ici le 1er trimestre 2026.
Cette transaction fait suite à la récente acquisition d'Optegra, une plateforme européenne d'ophtalmologie qui opère plus de 70 cliniques au Royaume-Uni, en République tchèque, en Pologne, en Slovaquie et aux Pays-Bas.
"Proposant des traitements ophtalmiques essentiels ainsi que des procédures électives de correction visuelle, la plateforme Signifeye offre toute la gamme des prestations médicales liées à la santé de l'oeil", souligne EssilorLuxottica.
"Tout comme Optegra, Signifeye bénéficie d'une réputation d'excellence clinique dans le secteur privé, fondée sur la confiance dans les soins proposés et dans la qualité de ses interventions, à la pointe de l'industrie", poursuit le Franco-Italien.
EssilorLuxottica est un leader mondial de la conception, de la fabrication et de la distribution de verres ophtalmiques, de montures optiques et de lunettes de soleil. Créée en 2018, la société regroupe l'expertise complémentaire de deux pionniers de l'industrie, le premier dans les technologies de pointe en matière de verres, le deuxième dans le savoir-faire maîtrisé de lunettes emblématiques, en vue d'établir de nouveaux standards pour les équipements visuels et les lunettes, ainsi qu'en matière d'expérience consommateurs.
Les actifs d'EssilorLuxottica regroupent des marques reconnues, telles que Ray-Ban et Oakley pour les lunettes, Varilux® et Transitions® pour les technologies d'optique ophtalmique, et Sunglass Hut et Lenscrafters pour les réseaux de distribution de dimension internationale.
