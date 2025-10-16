EssilorLuxottica annonce l'acquisition d'Ikerian

EssilorLuxottica annonce l'acquisition d'Ikerian, une entreprise experte en technologies de santé opérant sous la marque RetinAI, spécialisée dans l'IA et la data.



RetinAI développe des solutions de pointe destinées à collecter, traiter et analyser des données issues d'imagerie rétinienne champ-large ainsi que des biomarqueurs associés.



Sa plateforme phare, RetinAI Discovery applique des modèles d'IA pour soutenir le diagnostic et optimiser le suivi de l'évolution de pathologies telles que la dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA), le glaucome et la rétinopathie diabétique, et permettant des décisions plus rapides et plus pertinentes.



' L'acquisition de RetinAI apportera une valeur ajoutée unique à notre écosystème qui adresse déjà l'ensemble de la santé visuelle, les diagnostics de pointe, l'innovation thérapeutique et l'excellence chirurgicale. Grâce à l'IA, nous pouvons transformer les données cliniques en analyses capables de générer des diagnostics plus rapides et plus précis, et un suivi plus efficace des pathologies' a déclaré Francesco Milleri, Président-Directeur Général d'EssilorLuxottica.