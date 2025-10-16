EssilorLuxottica annonce l'acquisition d'Ikerian, une entreprise experte en technologies de santé opérant sous la marque RetinAI, spécialisée dans l'IA et la data.
RetinAI développe des solutions de pointe destinées à collecter, traiter et analyser des données issues d'imagerie rétinienne champ-large ainsi que des biomarqueurs associés.
Sa plateforme phare, RetinAI Discovery applique des modèles d'IA pour soutenir le diagnostic et optimiser le suivi de l'évolution de pathologies telles que la dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA), le glaucome et la rétinopathie diabétique, et permettant des décisions plus rapides et plus pertinentes.
' L'acquisition de RetinAI apportera une valeur ajoutée unique à notre écosystème qui adresse déjà l'ensemble de la santé visuelle, les diagnostics de pointe, l'innovation thérapeutique et l'excellence chirurgicale. Grâce à l'IA, nous pouvons transformer les données cliniques en analyses capables de générer des diagnostics plus rapides et plus précis, et un suivi plus efficace des pathologies' a déclaré Francesco Milleri, Président-Directeur Général d'EssilorLuxottica.
EssilorLuxottica est un leader mondial de la conception, de la fabrication et de la distribution de verres ophtalmiques, de montures optiques et de lunettes de soleil. Créée en 2018, la société regroupe l'expertise complémentaire de deux pionniers de l'industrie, le premier dans les technologies de pointe en matière de verres, le deuxième dans le savoir-faire maîtrisé de lunettes emblématiques, en vue d'établir de nouveaux standards pour les équipements visuels et les lunettes, ainsi qu'en matière d'expérience consommateurs.
Les actifs d'EssilorLuxottica regroupent des marques reconnues, telles que Ray-Ban et Oakley pour les lunettes, Varilux® et Transitions® pour les technologies d'optique ophtalmique, et Sunglass Hut et Lenscrafters pour les réseaux de distribution de dimension internationale.
