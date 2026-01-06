EssilorLuxottica bondit en Bourse après le report du lancement mondial des Ray-Ban connectées

Le marché semble se réjouir de la forte demande aux Etats-Unis pour le produit, ce qui profite à EssilorLuxottica, qui grimpe de plus de 5% à Paris. Mais certains analystes mettent toutefois en garde contre un engouement trompeur.

Le titre EssilorLuxottica gagne plus de 5% à Paris après l'annonce, par Meta, d'un report du lancement mondial des lunettes connectées Ray-Ban, pointant "une forte demande aux Etats-Unis et une pénurie persistante des stocks".



Les lunettes étaient initialement attendues début 2026 dans plusieurs pays, dont le Royaume-Uni, la France, l'Italie et le Canada, et les listes d'attente s'allongent. Le groupe souhaite revoir sa stratégie d'approvisionnement avant de relancer le déploiement global.



Louis Billon, en charge du dossier chez AlphaValue, indique que si le marché réagit positivement à la nouvelle de l'engouement pour ce produit, la réalité pourrait être moins florissante.



"Comme nous l'avions déjà signalé, Meta limite intentionnellement les ventes de ces lunettes dès le départ en raison de contraintes d'approvisionnement. De plus, des spécialistes du secteur soulignent que l'entreprise vend ces lunettes connectées à perte", souligne l'expert.



Selon lui, le report du lancement mondial confirme surtout l'incapacité de Meta/EL à produire ces lunettes connectées à grande échelle. "En bref, c'est un aveu d'échec", assure-t-il.



Développées en partenariat avec EssilorLuxottica, les lunettes permettent de capturer des photos, de diffuser des vidéos en direct et d'utiliser un assistant IA.



De son côté, le titre Meta cède 0,2% à New York, loin de l'envolée de son partenaire.