EssilorLuxottica bondit en Bourse après le report du lancement mondial des Ray-Ban connectées
Le marché semble se réjouir de la forte demande aux Etats-Unis pour le produit, ce qui profite à EssilorLuxottica, qui grimpe de plus de 5% à Paris. Mais certains analystes mettent toutefois en garde contre un engouement trompeur.
Le titre EssilorLuxottica gagne plus de 5% à Paris après l'annonce, par Meta, d'un report du lancement mondial des lunettes connectées Ray-Ban, pointant "une forte demande aux Etats-Unis et une pénurie persistante des stocks".
Les lunettes étaient initialement attendues début 2026 dans plusieurs pays, dont le Royaume-Uni, la France, l'Italie et le Canada, et les listes d'attente s'allongent. Le groupe souhaite revoir sa stratégie d'approvisionnement avant de relancer le déploiement global.
Louis Billon, en charge du dossier chez AlphaValue, indique que si le marché réagit positivement à la nouvelle de l'engouement pour ce produit, la réalité pourrait être moins florissante.
"Comme nous l'avions déjà signalé, Meta limite intentionnellement les ventes de ces lunettes dès le départ en raison de contraintes d'approvisionnement. De plus, des spécialistes du secteur soulignent que l'entreprise vend ces lunettes connectées à perte", souligne l'expert.
Selon lui, le report du lancement mondial confirme surtout l'incapacité de Meta/EL à produire ces lunettes connectées à grande échelle. "En bref, c'est un aveu d'échec", assure-t-il.
Développées en partenariat avec EssilorLuxottica, les lunettes permettent de capturer des photos, de diffuser des vidéos en direct et d'utiliser un assistant IA.
De son côté, le titre Meta cède 0,2% à New York, loin de l'envolée de son partenaire.
EssilorLuxottica est un leader mondial de la conception, de la fabrication et de la distribution de verres ophtalmiques, de montures optiques et de lunettes de soleil. Créée en 2018, la société regroupe l'expertise complémentaire de deux pionniers de l'industrie, le premier dans les technologies de pointe en matière de verres, le deuxième dans le savoir-faire maîtrisé de lunettes emblématiques, en vue d'établir de nouveaux standards pour les équipements visuels et les lunettes, ainsi qu'en matière d'expérience consommateurs.
Les actifs d'EssilorLuxottica regroupent des marques reconnues, telles que Ray-Ban et Oakley pour les lunettes, Varilux® et Transitions® pour les technologies d'optique ophtalmique, et Sunglass Hut et Lenscrafters pour les réseaux de distribution de dimension internationale.
