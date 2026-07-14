EssilorLuxottica de retour vers ses plus bas annuels, Goldman n'est plus à l'achat

L'action EssilorLuxottica accuse l'une des plus fortes baisses de l'indice CAC 40 suite à un abaissement de recommandation des analystes de Goldman Sachs, qui s'inquiètent d'une intensification de la concurrence sur le marché des lunettes IA et d'une base de comparaison moins favorable au second semestre. La banque d'affaires américaine a dégradé son conseil sur le géant de l'optique de "acheter" à "neutre", tout en réduisant drastiquement son objectif de cours, ramené de 230 à 200 euros.

Le titre abandonne 3,5% à 163,5 euros vers 14h30 alors que le CAC cède au même moment 0,6%. Il revient au passage en direction de ses plus bas annuels.



La firme new-yorkaise justifie sa décision par l'anticipation d'un effet de base nettement plus exigeant sur la seconde moitié de l'exercice pour ses lunettes dotées d'intelligence artificielle (IA), après le succès initial, un an plus tôt, de ses modèles conçus avec Meta.



Goldman Sachs anticipe par ailleurs une offensive majeure de géants de la tech tels que Google, Samsung et Apple sur ce segment en pleine ébullition.



Un modèle économique sous pression



"Les lunettes Meta pourraient potentiellement faire évoluer le modèle économique vers des produits à plus faible prix de vente moyen (ASP), recentrant les profits sur l'activité des verres", prévient la banque d'investissement.



En conséquence, Goldman explique avoir revu à la baisse ses prévisions de croissance à moyen terme pour le fabricant des lunettes Ray-Ban, tablant désormais sur une progression moyenne du chiffre d'affaires de 7,9% à taux de change constants jusqu'en 2028, contre 8,9% dans sa précédente estimation.



En intégrant la baisse de ce mardi le titre EssilorLuxottica porte à plus de 39% son repli depuis le début de l'année, alors que le CAC affiche une hausse de plus de 2% sur la période.



Porté par le succès de sa collaboration avec Meta, le titre avait établi des records historiques au-delà de 320 euros au mois de novembre dernier.