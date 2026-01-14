EssilorLuxottica en tête du CAC 40, HSBC relève à l'achat

EssilorLuxottica signe la plus forte hausse de l'indice CAC 40 ce mercredi à la Bourse de Paris après que HSBC a relevé sa recommandation sur le groupe d'optique à l'achat, contre "conserver" jusqu'à présent.

Dans une étude consacrée au marché des lunettes connectées, HSBC indique avoir porté son objectif de cours sur le titre de 300 à 340 euros, ce qui représente un potentiel de hausse de l'ordre de 13%.



Même si beaucoup de marques veulent aujourd'hui se lancer sur le segment des lunettes intelligentes, EssilorLuxottica affiche, grâce à son partenariat avec Meta, une longueur d'avance en la matière puisque le lancement de leurs premières lunettes Ray-Ban connectées date de 2021, alors que le marché n'en était encore qu'à ses balbutiements, rappelle le broker.



Au-delà de la crédibilité technique de leur association, et du style affiché par leurs produits, les lunettes sont disponibles au sein d'un large réseau de magasins optiques à la faveur du canal de distribution d'EssilorLuxottica, ce qui facilite leurs ventes, souligne le courtier dans sa note.



Résultat, souligne HSBC, EssilorLuxottica a surpris les investisseurs au 3ème trimestre 2025 en enregistrant une hausse à deux chiffres de son chiffre d'affaires (+11,7 % à données constantes) alors que sa croissance était jusqu'ici plutôt modérée, autour de quelques pourcents.



Avec des lunettes intelligentes générant une part grandissante de l'activité, pour désormais représenter autour de 4% du chiffre d'affaires, le professionnel indique avoir revu à la hausse ses prévisions de croissance, tablant sur une progression à périmètre constant de 9,6% en 2025, suivie d'une augmentation de 15,6% en 2026.



A la suite de ces commentaires favorables, le titre EssilorLuxottica prenait 2,3% mercredi à la mi-journée, à comparer avec un gain de 0,2% pour l'indice CAC 40.