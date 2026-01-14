EssilorLuxottica en tête du CAC 40, HSBC relève à l'achat
EssilorLuxottica signe la plus forte hausse de l'indice CAC 40 ce mercredi à la Bourse de Paris après que HSBC a relevé sa recommandation sur le groupe d'optique à l'achat, contre "conserver" jusqu'à présent.
Dans une étude consacrée au marché des lunettes connectées, HSBC indique avoir porté son objectif de cours sur le titre de 300 à 340 euros, ce qui représente un potentiel de hausse de l'ordre de 13%.
Même si beaucoup de marques veulent aujourd'hui se lancer sur le segment des lunettes intelligentes, EssilorLuxottica affiche, grâce à son partenariat avec Meta, une longueur d'avance en la matière puisque le lancement de leurs premières lunettes Ray-Ban connectées date de 2021, alors que le marché n'en était encore qu'à ses balbutiements, rappelle le broker.
Au-delà de la crédibilité technique de leur association, et du style affiché par leurs produits, les lunettes sont disponibles au sein d'un large réseau de magasins optiques à la faveur du canal de distribution d'EssilorLuxottica, ce qui facilite leurs ventes, souligne le courtier dans sa note.
Résultat, souligne HSBC, EssilorLuxottica a surpris les investisseurs au 3ème trimestre 2025 en enregistrant une hausse à deux chiffres de son chiffre d'affaires (+11,7 % à données constantes) alors que sa croissance était jusqu'ici plutôt modérée, autour de quelques pourcents.
Avec des lunettes intelligentes générant une part grandissante de l'activité, pour désormais représenter autour de 4% du chiffre d'affaires, le professionnel indique avoir revu à la hausse ses prévisions de croissance, tablant sur une progression à périmètre constant de 9,6% en 2025, suivie d'une augmentation de 15,6% en 2026.
A la suite de ces commentaires favorables, le titre EssilorLuxottica prenait 2,3% mercredi à la mi-journée, à comparer avec un gain de 0,2% pour l'indice CAC 40.
EssilorLuxottica est un leader mondial de la conception, de la fabrication et de la distribution de verres ophtalmiques, de montures optiques et de lunettes de soleil. Créée en 2018, la société regroupe l'expertise complémentaire de deux pionniers de l'industrie, le premier dans les technologies de pointe en matière de verres, le deuxième dans le savoir-faire maîtrisé de lunettes emblématiques, en vue d'établir de nouveaux standards pour les équipements visuels et les lunettes, ainsi qu'en matière d'expérience consommateurs.
Les actifs d'EssilorLuxottica regroupent des marques reconnues, telles que Ray-Ban et Oakley pour les lunettes, Varilux® et Transitions® pour les technologies d'optique ophtalmique, et Sunglass Hut et Lenscrafters pour les réseaux de distribution de dimension internationale.
