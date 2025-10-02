EssilorLuxottica finalise de l'acquisition d'Optegra
Publié le 02/10/2025 à 08:16
Avec les marques Optegra, Lexum et Iris, Optegra opère un vaste réseau de plus de 70 hôpitaux ophtalmologiques et centres de diagnostic dans cinq marchés européens clés : le Royaume-Uni, la République tchèque, la Pologne, la Slovaquie et les Pays-Bas.
Très complémentaire avec le portefeuille med-tech d'EssilorLuxottica, cette acquisition marque une étape importante dans sa stratégie visant à améliorer les solutions de santé visuelle et à faciliter l'accès à un parcours patient des plus personnalisés et fluides.