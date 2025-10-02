EssilorLuxottica fait part de la finalisation de l'acquisition d'Optegra, 'plateforme d'ophtalmologie à forte croissance et hautement intégrée', auprès de MidEuropa, cette opération ayant été autorisée par les autorités de concurrences compétentes.

Avec les marques Optegra, Lexum et Iris, Optegra opère un vaste réseau de plus de 70 hôpitaux ophtalmologiques et centres de diagnostic dans cinq marchés européens clés : le Royaume-Uni, la République tchèque, la Pologne, la Slovaquie et les Pays-Bas.

Très complémentaire avec le portefeuille med-tech d'EssilorLuxottica, cette acquisition marque une étape importante dans sa stratégie visant à améliorer les solutions de santé visuelle et à faciliter l'accès à un parcours patient des plus personnalisés et fluides.