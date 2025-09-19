Jefferies maintient sa recommandation d'achat sur le titre EssilorLuxottica, avec un objectif de cours inchangé à 300 euros.
Selon Jefferies, la présentation de trois nouvelles lunettes connectées issues du partenariat avec Meta confirme la solidité de cette collaboration et la capacité du groupe à rester en position de leader sur le segment des lunettes IA.
EssilorLuxottica et Meta enrichissent leur gamme de lunettes connectées avec trois nouveaux produits dévoilés au Meta Connect : Oakley Meta Vanguard, Ray-Ban Meta (Gen 2) et les très attendues lunettes Meta Ray-Ban Display.
L'analyste souligne que l'alliance, bien que non exclusive, pourrait évoluer à l'avenir, ce qui soutient la valorisation d'EssilorLuxottica.
Le chiffre d'affaires potentiel d'EssilorLuxottica pourrait atteindre 20 milliards d'euros en 2040. Les redevances de Meta pourraient atteindre 9 milliards de dollars.
Publié le 19/09/2025 à 14:24
