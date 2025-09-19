EssilorLuxottica : les avis des analystes après la Meta Connect

Lors de l'événement Meta Connect, EssilorLuxottica et Meta Platforms ont présenté leur gamme de lunettes connectées.



Suite à cette présentation, HSBC maintient sa recommandation de 'conserver' sur le titre EssilorLuxottica, avec un objectif de cours inchangé à 300 euros.



Selon l'analyste, les perspectives liées aux innovations récentes sont encourageantes, en particulier les lunettes connectées. HSBC souligne cependant que le groupe pourrait envisager une acquisition en dehors de son marché principal de l'optique.



Le bureau d'analyses note également le partenariat renforcé avec Meta, illustré lors de l'événement Connect 2025 avec la présentation de plusieurs modèles de lunettes intelligentes, dont le haut de gamme 'Meta Ray-Ban Display'.



Un autre modèle, l'Oakley Meta Vangard, dédié au sport, offre des fonctions vidéo haut de gamme et l'intégration de l'IA.



'Cela reflète peut-être l'importance que Meta accorde à l'opportunité de faire de ces lunettes intégrées au verre la principale plateforme informatique, remplaçant progressivement les smartphones' souligne HSBC.



D'après la note, le potentiel de croissance du marché est important : HSBC estime que le chiffre d'affaires d'EssilorLuxottica pourrait atteindre 20 milliards d'euros en 2040, dans un marché des lunettes connectées évalué à 151 milliards de dollars. 'Les redevances de Meta pourraient atteindre 9 milliards de dollars'.



Jefferies maintient pour sa part sa recommandation d'achat sur le titre EssilorLuxottica, avec un objectif de cours inchangé à 300 euros.



Selon Jefferies, la présentation de trois nouvelles lunettes connectées issues du partenariat avec Meta confirme la solidité de cette collaboration et la capacité du groupe à rester en position de leader sur le segment des lunettes IA.



EssilorLuxottica et Meta enrichissent leur gamme de lunettes connectées avec trois nouveaux produits dévoilés au Meta Connect : Oakley Meta Vanguard, Ray-Ban Meta (Gen 2) et les très attendues lunettes Meta Ray-Ban Display.



L'analyste souligne que l'alliance, bien que non exclusive, pourrait évoluer à l'avenir, ce qui soutient la valorisation d'EssilorLuxottica.