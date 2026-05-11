D'après les informations relayées par le quotidien romain, l'idée prévalente au sein de l'entreprise fondée par Giorgio Armani serait de vendre une participation de 5% à chacun de ces trois groupes.
Cette transaction initiale constituerait le premier volet d'un plan plus vaste, une seconde phase devant intervenir ultérieurement afin de déterminer le choix final concernant l'évolution de la structure de l'entreprise, indique La Repubblica.
A en croire les analystes d'AllInvest Securities, cette cession s'inscrirait dans les dispositions testamentaires du fondateur récemment décédé qui prévoyaient qu'une première cession de 15% du capital devait intervenir dans un délai de 12 à 18 mois suivant sa disparition.
Un ticket d'entrée au poids financier limité
Selon la société de Bourse, le directeur général d'Armani préparerait ainsi un plan stratégique et s'apprêterait à nommer deux conseillers pour superviser l'opération, chargés de partager ensuite le plan d'affaires avec les investisseurs potentiels.
Armani a réalisé 2,2 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2025, un chiffre qui atteindrait près de six milliards d'euros en intégrant les licences parfums, beauté et lunettes.
Les rumeurs font état d'une valorisation comprise entre 10 et 13 milliards d'euros, de sorte qu'une prise de participation de 5% pour chacun des trois acteurs cités précédemment serait non significative à leur échelle, indique AllInvest.
A la Bourse de Paris, l'action EssilorLuxottica grignotait 0,4% lundi matin en milieu de matinée, LVMH cédait 3,2% avec le regain d'inquiétudes autour de la situation géopolitique dans le Golfe et L'Oréal cédait pas loin de 2% pour les mêmes raisons.
EssilorLuxottica est un leader mondial de la conception, de la fabrication et de la distribution de verres ophtalmiques, de montures optiques et de lunettes de soleil. Créée en 2018, la société regroupe l'expertise complémentaire de deux pionniers de l'industrie, le premier dans les technologies de pointe en matière de verres, le deuxième dans le savoir-faire maîtrisé de lunettes emblématiques, en vue d'établir de nouveaux standards pour les équipements visuels et les lunettes, ainsi qu'en matière d'expérience consommateurs.
Les actifs d'EssilorLuxottica regroupent des marques reconnues, telles que Ray-Ban et Oakley pour les lunettes, Varilux® et Transitions® pour les technologies d'optique ophtalmique, et Sunglass Hut et Lenscrafters pour les réseaux de distribution de dimension internationale.
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.