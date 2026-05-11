EssilorLuxottica, LVMH et L'Oréal pourraient chacun prendre 5% d'Armani

La maison de couture italienne Armani envisagerait de céder 15% de son capital de manière égale à trois acteurs majeurs du secteur : EssilorLuxottica, LVMH et L'Oréal, rapporte La Repubblica.

D'après les informations relayées par le quotidien romain, l'idée prévalente au sein de l'entreprise fondée par Giorgio Armani serait de vendre une participation de 5% à chacun de ces trois groupes.



Cette transaction initiale constituerait le premier volet d'un plan plus vaste, une seconde phase devant intervenir ultérieurement afin de déterminer le choix final concernant l'évolution de la structure de l'entreprise, indique La Repubblica.



A en croire les analystes d'AllInvest Securities, cette cession s'inscrirait dans les dispositions testamentaires du fondateur récemment décédé qui prévoyaient qu'une première cession de 15% du capital devait intervenir dans un délai de 12 à 18 mois suivant sa disparition.



Un ticket d'entrée au poids financier limité



Selon la société de Bourse, le directeur général d'Armani préparerait ainsi un plan stratégique et s'apprêterait à nommer deux conseillers pour superviser l'opération, chargés de partager ensuite le plan d'affaires avec les investisseurs potentiels.



Armani a réalisé 2,2 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2025, un chiffre qui atteindrait près de six milliards d'euros en intégrant les licences parfums, beauté et lunettes.



Les rumeurs font état d'une valorisation comprise entre 10 et 13 milliards d'euros, de sorte qu'une prise de participation de 5% pour chacun des trois acteurs cités précédemment serait non significative à leur échelle, indique AllInvest.



A la Bourse de Paris, l'action EssilorLuxottica grignotait 0,4% lundi matin en milieu de matinée, LVMH cédait 3,2% avec le regain d'inquiétudes autour de la situation géopolitique dans le Golfe et L'Oréal cédait pas loin de 2% pour les mêmes raisons.