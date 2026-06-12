EssilorLuxottica monte, Oddo BHF juge le titre sous-valorisé

L'action EssilorLuxottica surperforme le marché vendredi à la Bourse de Paris, où elle profite de commentaires favorables d'Oddo BHF sur le spécialiste de l'optique, que le courtier juge "manifestement sous-valorisé" après son récent mouvement de repli.

Vers 11h, le titre s'octroie 4,48% à 186,75 euros, alors que le CAC 40 avance de 2,1% et que l'indice STOXX du secteur du luxe européen reprend 4%.



Dans une note diffusée dans la matinée, Oddo BHF rappelle que le titre a reculé de près de 35% cette année, affecté par de moindres perspectives de marge dues à l'effet de mix défavorable des lunettes, au risque d'une intensification de la concurrence à venir de la part des géants de la tech dans les lunettes connectées, et à une base de comparaison appelée à devenir très difficile au second semestre.



"Cette perte de confiance nous paraît excessive et surjoue l'impact disruptif des lunettes AI", souligne la société de Bourse.



Dans ce contexte, l'intermédiaire juge le récent recul du titre "très exagéré" et le trouve "manifestement sous-valorisé à ce stade".



De son point de vue, le cours actuel n'est pas loin de refléter le scénario très pessimiste d'une croissance à 5% par an sur 10 ans avec une marge EBIT au niveau de 2025.



D'après Oddo, un tel scénario reflète les effets négatifs de la montée en puissance des lunettes AI (marge diluée, bêta plus élevé) sans en intégrer les effets positifs (croissance des ventes). Il fait également l'impasse sur les moteurs de croissance hors lunettes AI, souligne le courtier.



Des prévisions ajustées mais un potentiel haussier intact



Tablant sur une croissance organique moins forte que prévu, ses analystes ajustent modestement leurs prévisions d'Ebit pour 2026 (-1%) mais plus nettement leurs estimations pour 2027 et 2028.



"Sur la base de prévisions désormais plus réalistes, nous pensons que le titre est à même de retrouver progressivement les faveurs des investisseurs", ajoute la société de Bourse.



Le broker maintient son opinion "surperformance" sur la valeur, mais réduit son objectif de cours de 251 à 220 euros, ce qui laisse tout de même espérer un potentiel de hausse à 12 mois de plus de 20%.



Dans le même secteur, LVMH grimpe de 5,1%, Hermès de 5,3% et Kering de 6,5%, soutenus par des achats à bon compte après leur correction des derniers mois.



Depuis le 1er janvier, l'indice STOXX Europe Luxury 10 a fondu de 11,2% tandis que l'indice de référence STOXX Europe 600 s'est apprécié de 6%.