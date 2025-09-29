EssilorLuxottica : objectif de cours rehaussé chez Oddo BHF
Publié le 29/09/2025 à 10:04
'Au-delà du message positif donné par la société sur l'activité au troisième trimestre, nous retenons l'évolution favorable des leviers attendus de croissance avec le décollage poursuivi en lunettes connectées et le potentiel confirmé en traitement de la myopie', explique-t-il.
Oddo BHF révise dons son scénario 2030 chiffrant la croissance additionnelle au-delà des 5% : le CA créé par les nouveaux drivers (Nuance, lunettes connectées, Stellest US et Europe) est désormais estimé à environ 2,9 milliards d'euros contre environ 2,5 MdsEUR précédemment.