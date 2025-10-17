Oddo BHF confirme son conseil 'Surperformance' sur le titre EssilorLuxottica assorti d'un objectif de cours relevé de 302 euros à 316 euros.

L'analyste met en avant, une accélération de la croissance au T3 à 11,7% à taux constants et un CA publié de 6867 MEUR, 'plus de 2% au-dessus des attentes', éléments qui soutiennent l'ajustement de valorisation.

Le bureau d'études souligne la contribution des lunettes connectées ('un peu plus de 4%' de croissance organique) et un raffermissement de l'optique traditionnelle, avec une Amérique du Nord en nette accélération (+12,1% au T3).

D'après la note, l'activité Ray Ban Meta est 'profitable' et, avec des relais à marges supérieures (Stellest, Nuance Audio), justifie la hausse de l'objectif de cours via le DCF à 316 euros.