Oddo BHF confirme son conseil 'Surperformance' sur le titre EssilorLuxottica assorti d'un objectif de cours relevé de 302 euros à 316 euros.
L'analyste met en avant, une accélération de la croissance au T3 à 11,7% à taux constants et un CA publié de 6867 MEUR, 'plus de 2% au-dessus des attentes', éléments qui soutiennent l'ajustement de valorisation.
Le bureau d'études souligne la contribution des lunettes connectées ('un peu plus de 4%' de croissance organique) et un raffermissement de l'optique traditionnelle, avec une Amérique du Nord en nette accélération (+12,1% au T3).
D'après la note, l'activité Ray Ban Meta est 'profitable' et, avec des relais à marges supérieures (Stellest, Nuance Audio), justifie la hausse de l'objectif de cours via le DCF à 316 euros.
EssilorLuxottica est un leader mondial de la conception, de la fabrication et de la distribution de verres ophtalmiques, de montures optiques et de lunettes de soleil. Créée en 2018, la société regroupe l'expertise complémentaire de deux pionniers de l'industrie, le premier dans les technologies de pointe en matière de verres, le deuxième dans le savoir-faire maîtrisé de lunettes emblématiques, en vue d'établir de nouveaux standards pour les équipements visuels et les lunettes, ainsi qu'en matière d'expérience consommateurs.
Les actifs d'EssilorLuxottica regroupent des marques reconnues, telles que Ray-Ban et Oakley pour les lunettes, Varilux® et Transitions® pour les technologies d'optique ophtalmique, et Sunglass Hut et Lenscrafters pour les réseaux de distribution de dimension internationale.
