EssilorLuxottica présente Meta Ray-Ban Display

Lors de l'événement Meta Connect, EssilorLuxottica et Meta Platforms annoncent élargir leur gamme de 'wearables' avec notamment les lunettes Meta Ray-Ban Display, présentées comme le produit le plus futuriste issu de leur collaboration.



Meta Ray-Ban Display combine pour la première fois des lunettes avec IA avec un écran couleur intégré dans le verre droit, qui affiche discrètement les messages entrants, les aperçus de photos, les appels vidéo et les indications visuelles générées par IA.



Equipées de verres Transitions, elles peuvent être personnalisées avec la correction visuelle, et sont accompagnées du bracelet neural Meta, qui utilise l'électromyographie pour contrôler les lunettes au moyen de mouvements subtils de la main et des doigts.



Ces lunettes seront disponibles dans certains magasins aux Etats-Unis dès le 30 septembre à partir de 799 dollars. La commercialisation sera ensuite étendue au Canada, à la France, à l'Italie et au Royaume-Uni début 2026.