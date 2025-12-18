EssilorLuxottica renouvelle son accord de licence avec Burberry

EssilorLuxottica fait part du renouvellement de son accord de licence pour la conception, la production et la distribution mondiale de lunettes sous la marque Burberry. L'accord venant à échéance fin 2025 a ainsi été prolongé jusqu'au 31 décembre 2035.

"S'appuyant sur une culture partagée de créativité, de savoir-faire et d'innovation", ce renouvellement vient renforcer le partenariat durable et fructueux qui lie les deux sociétés depuis 2006, selon le géant franco-italien de l'optique.



"Alors que nous ouvrons un nouveau chapitre dans la création de lunettes de marque Burberry, EssilorLuxottica est heureux de renforcer sa collaboration avec l'une des maisons de luxe les plus admirées au monde", commente son PDG Francesco Milleri.