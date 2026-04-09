EssilorLuxottica repart en baisse, Goldman Sachs réduit sa cible

L'action EssilorLuxottica signe jeudi matin l'une des plus fortes baisses de l'indice CAC 40 à la Bourse de Paris alors que Goldman Sachs a abaissé son objectif de cours, invoquant notamment une dégradation des perspectives de croissance organique du spécialiste de l'optique ophtalmique. A 10h30, la valeur perd 2,3% à 196 euros, au lendemain d'un rebond de plus de 5,5%. Au même moment, le CAC cède autour de 0,8%.

Dans une note, Goldman Sachs indique avoir ramené sa cible à 12 mois sur le titre de 350 à 265 euros après avoir ajusté ses prévisions de résultats et fait évoluer sa méthode de valorisation.



Pour le 1er trimestre 2026, la banque américaine dit anticiper une croissance de 10,5% du chiffre d'affaires du groupe à taux de change constants, contre +11% pour le consensus, répartie équitablement entre les métiers traditionnels et les lunettes équipées de l'IA, ce qui correspondrait à un ralentissement par rapport aux +18,4% enregistrés au 4e trimestre 2025.



Une valorisation jugée attrayante après le mouvement de repli



La firme new-yorkaise, qui s'attend cependant à ce que les ventes de lunettes connectées passent à 3,9 milliards d'euros cette année contre 1,7 milliard en 2025, juge que la valorisation du titre est peu exigeante au vu de ces perspectives et du récent tassement du PER de l'action, passé de 35x à 25x depuis le début de l'année.



Goldman maintient en conséquence sa recommandation d'achat sur le titre.



EssilorLuxottica a prévu de publier son chiffre d'affaires de 1er trimestre le mercredi 22 avril.