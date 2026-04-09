EssilorLuxottica repart en baisse, Goldman Sachs réduit sa cible
L'action EssilorLuxottica signe jeudi matin l'une des plus fortes baisses de l'indice CAC 40 à la Bourse de Paris alors que Goldman Sachs a abaissé son objectif de cours, invoquant notamment une dégradation des perspectives de croissance organique du spécialiste de l'optique ophtalmique. A 10h30, la valeur perd 2,3% à 196 euros, au lendemain d'un rebond de plus de 5,5%. Au même moment, le CAC cède autour de 0,8%.
Dans une note, Goldman Sachs indique avoir ramené sa cible à 12 mois sur le titre de 350 à 265 euros après avoir ajusté ses prévisions de résultats et fait évoluer sa méthode de valorisation.
Pour le 1er trimestre 2026, la banque américaine dit anticiper une croissance de 10,5% du chiffre d'affaires du groupe à taux de change constants, contre +11% pour le consensus, répartie équitablement entre les métiers traditionnels et les lunettes équipées de l'IA, ce qui correspondrait à un ralentissement par rapport aux +18,4% enregistrés au 4e trimestre 2025.
Une valorisation jugée attrayante après le mouvement de repli
La firme new-yorkaise, qui s'attend cependant à ce que les ventes de lunettes connectées passent à 3,9 milliards d'euros cette année contre 1,7 milliard en 2025, juge que la valorisation du titre est peu exigeante au vu de ces perspectives et du récent tassement du PER de l'action, passé de 35x à 25x depuis le début de l'année.
Goldman maintient en conséquence sa recommandation d'achat sur le titre.
EssilorLuxottica a prévu de publier son chiffre d'affaires de 1er trimestre le mercredi 22 avril.
EssilorLuxottica est un leader mondial de la conception, de la fabrication et de la distribution de verres ophtalmiques, de montures optiques et de lunettes de soleil. Créée en 2018, la société regroupe l'expertise complémentaire de deux pionniers de l'industrie, le premier dans les technologies de pointe en matière de verres, le deuxième dans le savoir-faire maîtrisé de lunettes emblématiques, en vue d'établir de nouveaux standards pour les équipements visuels et les lunettes, ainsi qu'en matière d'expérience consommateurs.
Les actifs d'EssilorLuxottica regroupent des marques reconnues, telles que Ray-Ban et Oakley pour les lunettes, Varilux® et Transitions® pour les technologies d'optique ophtalmique, et Sunglass Hut et Lenscrafters pour les réseaux de distribution de dimension internationale.
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.